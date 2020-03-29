Защитник «Лилля» Габриэл близок к переходу в «Челси»

Бразильский защитник «Лилля» Габриэл может стать игроком «Челси». Об этом сообщает в своем Twitter журналист французского отделения канала Eurosport Мануэль Лонжон.

Gabriel ( LOSC) ? Chelsea, c'est tr?s chaud. Quasi boucl?.

Everton tente aussi le coup mais Chelsea loin devant ... — Manu ??? (@ManuLonjon) March 28, 2020

По данным журналиста, сделка о переходе почти завершена. Его также хотел приобрести «Эвертон», но «Челси» в итоге сумел опередить «ирисок» в борьбе за игрока.

23-летний Габриэл провел за «Лилль» 34 матча в сезоне-2019/20, на его счету один гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 22 миллиона евро.