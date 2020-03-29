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Защитник «Лилля» Габриэл близок к переходу в «Челси»

12:50
Габриэл. Фото eurofootballrumours.com.
Габриэл. Фото eurofootballrumours.com.
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Бразильский защитник «Лилля» Габриэл может стать игроком «Челси». Об этом сообщает в своем Twitter журналист французского отделения канала Eurosport Мануэль Лонжон.

По данным журналиста, сделка о переходе почти завершена. Его также хотел приобрести «Эвертон», но «Челси» в итоге сумел опередить «ирисок» в борьбе за игрока.

23-летний Габриэл провел за «Лилль» 34 матча в сезоне-2019/20, на его счету один гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 22 миллиона евро.

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