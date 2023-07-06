«ПСЖ» подписал Асенсио до 2026 года
Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио стал игроком «ПСЖ». Контракт игрока рассчитан до июня 2026 года, сообщается на официальном сайте парижан.
27-летний футболист перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее у него истек срок контракта с «Реалом».
Асенсио играл в составе мадридского клуба с 2015 года. За это время он провел 286 матчей, в которых забил 61 мяч и сделал 32 голевые передачи. В «Реале» он завоевал 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов.
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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|Монако
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7
|Лион
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8
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0-0
|0
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14
|Брест
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Нант
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
|- : -
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
|- : -
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