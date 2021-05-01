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Йоветич пропустит матч против «Лиона»

03:31
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Нападающий «Монако» Стеван Йоветич не сыграет против «Лиона» в 35-м туре чемпионата Франции. 31-летний черногорец получил повреждение в игре против «Бордо».

Игра «Монако» с «Лионом» состоится в воскресенье, 2 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.

В этом сезоне Йоветич сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.

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