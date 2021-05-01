Моуринью рассказал, почему не будет работать во Франции и Германии
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не планирует работать в чемпионатах Франции и Германии.
«В Германии и Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A — «Бавария» — или клуб Б — «ПСЖ». В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня и привлекает. Суть в давлении, я желаю его. Я всегда предпочту давление. Я отказываюсь ехать в чемпионат, где нет давления», — цитирует Моуринью Daily Mail.
19 апреля «Тоттенхэм» объявил об отставке 58-летнего специалиста. Моуринью работал в английской команде с ноября 2019 года. Клуб завершил прошлый сезон на шестой строчке в АПЛ и попал в Лигу Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9532343/Jose-Mourinho-wait-football-Tottenham-sacking-reveals-return-timeline.html
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