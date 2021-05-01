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Моуринью рассказал, почему не будет работать во Франции и Германии

18:38
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не планирует работать в чемпионатах Франции и Германии.

«В Германии и Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A — «Бавария» — или клуб Б — «ПСЖ». В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня и привлекает. Суть в давлении, я желаю его. Я всегда предпочту давление. Я отказываюсь ехать в чемпионат, где нет давления», — цитирует Моуринью Daily Mail.

19 апреля «Тоттенхэм» объявил об отставке 58-летнего специалиста. Моуринью работал в английской команде с ноября 2019 года. Клуб завершил прошлый сезон на шестой строчке в АПЛ и попал в Лигу Европы.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9532343/Jose-Mourinho-wait-football-Tottenham-sacking-reveals-return-timeline.html

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