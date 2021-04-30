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Гол Бенедетто помог «Марселю» уйти от поражения в матче со «Страсбургом»

30 апреля 2021, 23:55
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«Марсель» дома сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 35-го тура чемпионата Франции со счетом 1:1.

Первый гол матча на 73-й минуте забил защитник гостей Стефан Митрович. На 86-й минуте счет сравнял нападающий хозяев Дарио Бенедетто.

«Марсель» идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 56 очками. «Страсбург» с 38 очками занимает 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

«Марсель» — «Страсбур» — 1:1 (0:0)

Голы: Митрович, 73 (0:1). Бенедетто, 86 (1:1).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Гей, 57), Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Лирола, Камара (Бенедетто, 83), Балерди, Ронжье (Луис Энрике, 57), Пайет, Товен, Милик.

«Страсбур»: Селс, Коне, Митрович, Джикю, Гильбер, Каси, Льенар (Сиссоко, 77), Аолу, Беллегард (Сахи, 90+1), Диалло (Сиби, 85), Айорк.

Предупреждения: Коне, 53. Ронжье, 55. Лирола, 81. Диалло, 85. Милик, 90+2. Гей, 90+3.

Судья: Фраппар (Франция).

30 апреля. Марсель. Стадион «Велодром».

Марсель — Страсбур

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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