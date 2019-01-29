"Я очень горд, что присоединился к "ПСЖ". Паредес - о переходе во французский клуб

Экс-полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, сегодня ставший игроком "ПСЖ", отметил, что приложит максимум усилий для успеха французского клуба. По словам аргентинца, он разделяет высокие амбиции "ПСЖ" и с нетерпением ждет выхода на поле.

– Я очень горд, что присоединился к "ПСЖ", – цитирует Паредеса официальный сайт французского клуба. – Имея опыт выступлений в Италии и России, сейчас у меня появилась возможность открыть для себя новую лигу. Но прежде всего я буду носить футболку одного из самых престижных клубов мира.

Хочу поблагодарить председателя правления и тренера за уверенность в моих силах, которую они продемонстрировали, подписывая со мной контракт.

Мы все знаем спортивный масштаб "ПСЖ", его игроков и персонала. Я разделяю те же амбиции и сделаю все, чтобы дать клубу то, что от меня ожидают как игрока в центре поля.

Я с нетерпением жду встречи с атмосферой стадиона "Парк де Пренс", так как я рос с футбольной лихорадкой в Аргентине.