Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико переведен в обычную палату
Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико покинул отделение интенсивной терапии и продолжит свое выздоровление в обычной палате больницы Вирхен-дель-Росио в Севилье, сообщает Le Parisien.
Ранее стало известно, что голкипер пришел в себя и начал разговаривать.
28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.
Сообщается, что прогнозов по поводу того, когда вратаря выпишут из больницы, на данный момент нет.
Источник: Le Parisien
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