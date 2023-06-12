Вратарь «ПСЖ» Рико остается в реанимации в стабильном состоянии

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико остается под действием седативных средств и находится в реанимации, сообщает Le Parisien. Его состояние здоровья оценивается как стабильное.

28 мая испанский футболист получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там 29-летнему Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.

Испанец играет в составе «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан.