Во Франции считают, что к делу Гальтье о расизме будет большой интерес
Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» высказался о расистском скандале с участием тренера Кристофа Гальтье, из-за которого он был уволен с поста главного тренера «ПСЖ».
56-летнего специалиста обвинили в расовой дискриминации. В апреле 2023 года французские СМИ опубликовали переписку тренера с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жульеном Фурнье. Гальтье, который на тот момент работал в «Ницце», заявил, что в команде не должно быть слишком много мусульман и темнокожих футболистов.
В среду, 5 июля «ПСЖ» объявил об отставке Гальтье.
«Гальтье не был арестован. Он был вызван в полицейский участок, пришел туда сам и был взят под стражу. Он предстанет перед судом Ниццы 15 декабря. Во Франции, пока вы не предстанете перед судом, вы считаетесь невиновным. Именно бывший директор «Ниццы» Жюльен Фурнье обвинил Галтье в расизме во внутренних письмах, которые теперь стали достоянием общественности. Отношение болельщиков к этому? Сегодня это уже мало кого интересует, потому что Гальтье больше не в «ПСЖ». Но к судебному процессу снова будет большой интерес», — сказал Леклер «СЭ».
Гальтье был назначен на пост главного тренера «ПСЖ» в июле 2022 года. Он сменил Маурисио Почеттино и заключил контракт до лета 2024 года.
По итогам минувшего сезона «ПСЖ» под руководством Гальтье выиграл чемпионат Франции.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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|0-0
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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