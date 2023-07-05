Дешам уверен, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч».
«Рано или поздно он придет к этому. Лучше, если это случится уже в нынешнем году. Это одна из целей Мбаппе, потому что это человек с большими амбициями, который делает все, чтобы оставить как можно более весомый след в истории французского футбола», — приводит L'Equipe слова Дешама.
В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро.
Он является лучшим бомбардиром в истории парижской команды (212 голов).
В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
|- : -
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