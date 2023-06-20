Президент «Лилля»: «Фонсека будет нашим тренером и в следующем сезоне»

Президент «Лилля» Оливье Летанг заявил, что главный тренер Паулу Фонсека не покинет клуб этим летом.

«Очень гордимся тем, что Паулу сватают в другие клубы, это свидетельствует о качестве его работы и нашего проекта. Он честно сообщил мне об интересе к нему. И я хотел бы, чтобы клубы делали так же. Паулу будет нашим тренером и в следующем сезоне. Он хорошо справляется и мы надеемся достичь с ним цели, которые перед собой поставили», — приводит слова Летанга L'Equipe.

Французским «Лиллем» 50-летний специалист руководит с 2022 года. Команда в сезоне-2022/23 чемпионата Франции заняла пятое место, набрав 67 очков.