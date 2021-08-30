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Во Франции сообщили, что российский клуб мог купить корейского нападающего «Бордо»

17:31
Хван Уй Джо. Фото Instagram
Хван Уй Джо. Фото Instagram
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Нападающий «Бордо» Хван Уй Джо в летнее трансферное окно покинет клуб, сообщает в Twitter журналист Клеман Карпентье.

Жирондинцы уже согласовали трансфер 29-летнего игрока за 14 миллионов евро. Скорее всего, речь идет о переходе футболиста в чемпионат России.

В прошлом сезоне Лиги 1 кореец провел 36 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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