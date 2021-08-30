Во Франции сообщили, что российский клуб мог купить корейского нападающего «Бордо»

Нападающий «Бордо» Хван Уй Джо в летнее трансферное окно покинет клуб, сообщает в Twitter журналист Клеман Карпентье.

???Ui-jo Hwang devrait bien quitter les @girondins ! Le club a accept? une offre de 14M (bonus inclus). «Cela se finalise», glisse un proche du dossier. Le nom du club n'a pas filtr? (Russie ?) mais le joueur va bien quitter les Marine et Blanc. #Girondins #Bordeaux #FCGB pic.twitter.com/n4kg6b9WiN — Clement Carpentier (@clementcarpet) August 30, 2021

Жирондинцы уже согласовали трансфер 29-летнего игрока за 14 миллионов евро. Скорее всего, речь идет о переходе футболиста в чемпионат России.

В прошлом сезоне Лиги 1 кореец провел 36 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.