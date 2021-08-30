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Погба, Безнема и Мбаппе прибыли в расположение сборной Франции

17:52
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, нападающий «Реала» Карим Бензема и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прибыли в расположение сборной Франции. Пресс-служба национальной сборной выложила Stories с участием игроков в Instagram.

В текущем сезоне АПЛ 2021/22 Погба сыграл три матча и отдал пять голевых передач. Бензема вышел на поле в составе «сливочных» три раза, забил два гола и отдал три голевые передачи. Мбаппе отметился в четырех матчах, забив три гола, при этом отдав две голевые передачи.

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