Маркиньюс хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»
Защитник «ПСЖ» Маркиньюс поделился мнением о будущем одноклубника Килиана Мбаппе.
«Откуда мне знать, останется ли он? Мы даже не пытаемся задавать ему вопросы. У него свои цели. Мы очень хотим, чтобы Килиан остался. Сегодня он показал, насколько важен для нас.
Если Мбаппе останется, то его характер и мастерство точно серьезно помогут нам в этом сезоне. Но мы даем ему и нашему руководству разрешить эту ситуацию наилучшим образом. Мы хотим, чтобы Мбаппе остался", — приводит слова Маркиньюса RMC Sport.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт рассчитан до лета 2022 года. 30 августа появилась информация, что 22-летний француз подтвердил, что не будет продлевать соглашение с клубом.
Ранее «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по трансферу Мбаппе.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/ligue-1-suivez-en-direct-reims-psg-et-la-premiere-de-messi-avec-paris_LS-202108290154.html
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