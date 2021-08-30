Маркиньюс хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс поделился мнением о будущем одноклубника Килиана Мбаппе.

«Откуда мне знать, останется ли он? Мы даже не пытаемся задавать ему вопросы. У него свои цели. Мы очень хотим, чтобы Килиан остался. Сегодня он показал, насколько важен для нас.

Если Мбаппе останется, то его характер и мастерство точно серьезно помогут нам в этом сезоне. Но мы даем ему и нашему руководству разрешить эту ситуацию наилучшим образом. Мы хотим, чтобы Мбаппе остался", — приводит слова Маркиньюса RMC Sport.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт рассчитан до лета 2022 года. 30 августа появилась информация, что 22-летний француз подтвердил, что не будет продлевать соглашение с клубом.

Ранее «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по трансферу Мбаппе.