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Во Франции сообщили, что Роналду может стать игроком «ПСЖ»

14:57
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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«ПСЖ» готов рассмотреть вариант с переходом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Le 10 Sport.

Парижский клуб находится в поисках замены форварду Килиану Мбаппе, который может покинуть команду в конце сезона. В таком случае «ПСЖ» готов рассмотреть вариант с переходом 36-летнего португальца, если тот решит уйти из «МЮ».

По информации СМИ, Роналду недоволен обстановкой внутри английского клуба и, в частности, работой исполняющего обязанности главного тренера команды Ральфа Рангника.

Роналду в текущем сезоне провел 21 матч за «МЮ», забил 14 голов и сделал 3 результативных передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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