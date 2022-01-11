Во Франции сообщили, что Роналду может стать игроком «ПСЖ»

«ПСЖ» готов рассмотреть вариант с переходом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Le 10 Sport.

Парижский клуб находится в поисках замены форварду Килиану Мбаппе, который может покинуть команду в конце сезона. В таком случае «ПСЖ» готов рассмотреть вариант с переходом 36-летнего португальца, если тот решит уйти из «МЮ».

По информации СМИ, Роналду недоволен обстановкой внутри английского клуба и, в частности, работой исполняющего обязанности главного тренера команды Ральфа Рангника.

Роналду в текущем сезоне провел 21 матч за «МЮ», забил 14 голов и сделал 3 результативных передачи.