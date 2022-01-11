36-летний Косьельни отстранен от работы с первой командой «Бордо»
14:47
Защитник Лоран Косьельни отстранен от работы с первой командой «Бордо». Такое решение принял тренерский штаб с согласия руководства клуба, сообщает L'Equipe .
Тренерский штаб был недоволен качество игры 36-летнего игрока обороны на протяжении всего сезона. Теперь клуб хочет расстаться с дорогостоящим футболистом.
Зарплата Косьельни в «Бордо» составляет около 3 миллионов евро в год.
В этом сезоне он провел 11 матче в лиге 1 и отметился 1 результативной передачей.
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю