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«Бордо» отправил двух футболистов в резервную команду из-за нарушения дисциплины

15:10
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Тренерский штаб «Бордо» принял решение применить дисциплинарные санкции к двум игрокам. Речь идет о защитнике Поле Байсе и нападающем Мехди Зеркане, сообщает L'Equipe.

Оба футболиста пока будут работать с резервной командой.

Напомним, что ранее клуб отстранил от работы с основной капитана команды Лорана Косьельни. Руководство клуба уже сообщило 36-летнему футболисту, что он может искать себе новую команду.

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Иван Шитик все материалы автора

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