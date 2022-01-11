«Бордо» отправил двух футболистов в резервную команду из-за нарушения дисциплины
15:10
Тренерский штаб «Бордо» принял решение применить дисциплинарные санкции к двум игрокам. Речь идет о защитнике Поле Байсе и нападающем Мехди Зеркане, сообщает L'Equipe.
Оба футболиста пока будут работать с резервной командой.
Напомним, что ранее клуб отстранил от работы с основной капитана команды Лорана Косьельни. Руководство клуба уже сообщило 36-летнему футболисту, что он может искать себе новую команду.
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю