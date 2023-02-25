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Сегодня, 10:45

Во Франции назвали Головина одним из 10 лучших легионеров в лиге 1

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал «СЭ» игру полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции.

«Считаю, что Головина можно считать одним из 10 лучших легионеров лиги 1», — сказал Леклер «СЭ».

В текущем розыгрыше лиги 1 российский полузащитник провел в составе монегасков 23 матча, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 22 миллиона евро.

Александр Головин. «Головин правит игрой как Царь». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Александр Головин
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2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
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 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
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 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
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 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
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 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
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 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
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 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
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 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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24.02 23:00
Лилль – Брест
 2 : 1
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

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Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

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