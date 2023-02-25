Во Франции назвали Головина одним из 10 лучших легионеров в лиге 1

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал «СЭ» игру полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции.

«Считаю, что Головина можно считать одним из 10 лучших легионеров лиги 1», — сказал Леклер «СЭ».

В текущем розыгрыше лиги 1 российский полузащитник провел в составе монегасков 23 матча, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 22 миллиона евро.