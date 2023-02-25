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Сегодня, 10:29

Тудор: «С Мбаппе, Месси и Неймаром «ПСЖ» должен выигрывать все матчи»

Главный тренер «Марселя» рассказал об ожиданиях от матча с «ПСЖ»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Марселя» Игор Тудор перед матчем с «ПСЖ» в лиге 1 рассказал, что думает о предстоящей игре с парижанами.

«Со всеми теми игроками, которые у них есть, Неймаром, Маркиньосом, Месси, Мбаппе, Руисом, Рамосом и всеми остальными, невозможно представить команду, которая была бы фаворитом в матче с ними. Мы постараемся сделать все возможное для победы», — цитирует слова Тудора RMC Sport.

Матч «Марселя» и «ПСЖ» состоится завтра, 26 февраля. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Игор Тудор
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
6
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Лилль – Брест
 2 : 1
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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