Тудор: «С Мбаппе, Месси и Неймаром «ПСЖ» должен выигрывать все матчи»
Главный тренер «Марселя» рассказал об ожиданиях от матча с «ПСЖ»
Главный тренер «Марселя» Игор Тудор перед матчем с «ПСЖ» в лиге 1 рассказал, что думает о предстоящей игре с парижанами.
«Со всеми теми игроками, которые у них есть, Неймаром, Маркиньосом, Месси, Мбаппе, Руисом, Рамосом и всеми остальными, невозможно представить команду, которая была бы фаворитом в матче с ними. Мы постараемся сделать все возможное для победы», — цитирует слова Тудора RMC Sport.
Матч «Марселя» и «ПСЖ» состоится завтра, 26 февраля. Начало — в 22.45 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|3
|3
|59-23
|57
|
2
|Марсель
|24
|16
|4
|4
|48-22
|52
|
3
|Монако
|24
|15
|5
|4
|53-31
|50
|
4
|Ланс
|24
|14
|7
|3
|38-19
|49
|
5
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|
6
|Ренн
|24
|13
|4
|7
|44-28
|43
|
7
|Лорьян
|24
|11
|6
|7
|38-35
|39
|
8
|Ницца
|24
|10
|8
|6
|30-21
|38
|
9
|Лион
|24
|10
|5
|9
|36-27
|35
|
10
|Реймс
|24
|7
|13
|4
|30-26
|34
|
11
|Тулуза
|24
|9
|5
|10
|41-42
|32
|
12
|Клермон Фут
|24
|8
|6
|10
|24-33
|30
|
13
|Нант
|24
|6
|10
|8
|25-29
|28
|
14
|Монпелье
|24
|8
|2
|14
|35-45
|26
|
15
|Страсбур
|24
|4
|9
|11
|29-42
|21
|
16
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
17
|Труа
|24
|4
|7
|13
|33-53
|19
|
18
|Осер
|24
|4
|6
|14
|21-48
|18
|
19
|Аяччо
|24
|5
|3
|16
|18-45
|18
|
20
|Анже
|24
|2
|4
|18
|20-50
|10
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.02
|23:00
|
Лилль – Брест
|2 : 1
|25.02
|19:00
|
Анже – Лион
|- : -
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|- : -
|26.02
|15:00
|
Лорьян – Осер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Аяччо – Труа
|- : -
|26.02
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|26.02
|17:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|26.02
|17:00
|
Реймс – Тулуза
|- : -
|26.02
|19:05
|
Монако – Ницца
|- : -
|26.02
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|18
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
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