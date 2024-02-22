Во Франции будут тестировать систему объявления арбитрами своих решений

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила использование на стадионах во Франции звуковых систем для судей, чтобы они объясняли решения ВАР во время наиболее спорных моментов.

Данная система пока будет использоваться в качестве эксперимента. Первые тесты должны состояться во время плей-офф женского чемпионата Франции.

Ранее подобный эксперимент начался в Португалии. Объявления даются в двух случаях: когда есть вмешательство ВАР и просмотр на мониторе и когда ВАР принимает фактическое решение, касающееся офсайда или места, где произошел фол (внутри штрафной или за ее пределами).