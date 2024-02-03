Судьи в Португалии начали объявлять решения по стадиону

Матч 20-го тура второй португальской лиги «Вилаверденсе» — «Санта-Клара» (1:1) войдет в историю футбола этой страны. Местные судьи, как и рефери в чемпионате Мексики и некоторых турнирах Международной федерации футбола (ФИФА), подключились к тестам, проводимым ФИФА и Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Во втором тайме встречи, которая прошла в пятницу, 2 февраля, арбитр Жоау Педру Афонсу поначалу решил, что нападающий хозяев Гонсалу Тейшейра попытался обмануть судью, симулировал фол и заслужил желтую карточку. Но после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи на мониторе рефери поменял вердикт.

Завершив просмотр, он вернулся на поле, остановился, дал свисток, начертил экран монитора и на весь стадион объявил: «Защитник под номером шесть ударил по ноге нападающего номер семь. Окончательное решение: желтая карточка игроку номер семь отменяется, назначается пенальти». И побежал в штрафную площадь, по пути показав футболисту, что предупреждение аннулировано. Объявление было слышно и телезрителям, его частично повторили комментаторы.

Эксперименты продолжатся как в первенстве Португалии, так и в чемпионате страны. Есть вероятность, что к ним в ближайшее время подключатся еще несколько стран. В частности, о подобных тестах заговорили и в Англии.

Объявления, как и прежде, будут даваться в двух случаях: когда есть вмешательство ВАР и просмотр на мониторе и когда ВАР принимает фактическое решение, касающееся офсайда или места, где произошел фол (внутри штрафной или за ее пределами).