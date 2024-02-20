«ПСЖ» видит в Симонсе и Заир-Эмери будущее клуба

«ПСЖ» определился с игроками, в которых видит будущее клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в клубе сделали ставку на полузащитников Уоррена Заир-Эмери и арендованного «Лейпцигом» Хави Симонса.

17-летний француз в ближайшее время продлит контракт с «ПСЖ», который истекает летом 2025 года. В этом сезоне Заир-Эмери провел за парижан 28 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

20-летний бельгиец арендован «Лейпцигом» до конца этого сезона. В последующие месяцы «ПСЖ» собирается продлить с Симонсом контракт, который истекает летом 2027-го. В этом сезоне на его счету 8 голов и 9 результативных передач в 31 матче.