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Сегодня, 10:37

Владелец «ПСЖ» регулярно общается с Зиданом

Владелец «ПСЖ» Аль Тани регулярно общается с Зиданом
Карен Саркисян
Корреспондент

Владелец «ПСЖ» и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани регулярно общается с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, владелец «ПСЖ» ценит 49-летнего француза.

Отмечается, что спортивный директор парижского клуба Леонардо не хочет работать с Зиданом.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сменит Леонардо на посту спортивного директора, если «ПСЖ» возглавит Зидан.

Источник: https://www.footmercato.net/a8505990666617191623-psg-lemir-al-thani-garde-le-contact-avec-zinedine-zidane
Зинедин Зидан
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Арсен Венгер
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3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
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 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
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 Нант 26 11 6 9 34-29 39
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4.03 23:00
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 - : -
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 - : -
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Ницца – ПСЖ
 - : -
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Бордо – Труа
 - : -
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 - : -
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Реймс – Страсбур
 - : -
6.03 17:00
Ренн – Анже
 - : -
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