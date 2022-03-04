Владелец «ПСЖ» регулярно общается с Зиданом

Владелец «ПСЖ» Аль Тани регулярно общается с Зиданом

Владелец «ПСЖ» и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани регулярно общается с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, владелец «ПСЖ» ценит 49-летнего француза.

Отмечается, что спортивный директор парижского клуба Леонардо не хочет работать с Зиданом.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сменит Леонардо на посту спортивного директора, если «ПСЖ» возглавит Зидан.