Вийера может стать главным тренером «Интер Майами»
11:54
Американский клуб «Интер Майами», который готовится к дебюту в МЛС, занят поисками главного тренера. Одной из кандидатур является бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра, сообщает CBS.
Сейчас Виейра возглавляет «Ниццу». Он работает с командой уже второй год. В нынешнем сезоне «Ницца» занимает 15-е место в чемпионате Франции.
Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...