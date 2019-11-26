Вийера может стать главным тренером «Интер Майами»

Американский клуб «Интер Майами», который готовится к дебюту в МЛС, занят поисками главного тренера. Одной из кандидатур является бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра, сообщает CBS.

Сейчас Виейра возглавляет «Ниццу». Он работает с командой уже второй год. В нынешнем сезоне «Ницца» занимает 15-е место в чемпионате Франции.

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