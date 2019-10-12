Виллаш-Боаш рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что провансальская команда станет для него последней в карьере.

— Я намерен стать президентом «Порту», — приводит слова 41-летнего португальца RMC Sport. — Скорее всего,в «Марселе» я завершу тренерскую карьеру. Надеюсь уйти из профессии с трофеем. Кстати, в следующее воскресенье я отмечу 10 лет своей тренерской карьеры, поэтому очень хотелось бы отметить это победой.

Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» летом 2019 года. Под его руководством провансальцы после 9 туров занимают 9 место с 13 очками. Ранее он тренировал такие команды, как «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и «Зенит».