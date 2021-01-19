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Виллаш-Боаш о возможном подписании Диего Косты: «Я думал, это шутка»

11:52
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш высказался о вероятности подписания контракта с бывшим нападающим «Атлетико» Диего Костой.

«Я думал, это лишь шутка. «Марсель не может позволить себе зарплату Диего Косты» — приводит слова Виллаша-Боаша Daily Mail. Диего Коста получал в «Атлетико» 300 тысяч евро в неделю.

32-летний испанский нападающий расторг контракт с мадридским клубом в декабре 2020-го по личным причинам. Среди претендентов на футболиста назывались «Марсель» и «Вулверхэмптон».

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