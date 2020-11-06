Виллаш-Боаш хочет сохранить в «Марселе» полузащитника «Баварии»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что хочет сохранить в команде полузащитника Микаэля Кюизанса, арендованного у «Баварии».

— Я очень счастлив работать с ним, — приводит Goal.com слова Виллаш-Боаша. — Микаэль прекрасно играет. Надеюсь, что мы сможем активировать опцию выкупа.

Кюизанс присоединился к «Марселю» осенью 2020 года. 21-летний француз провел за команду 6 матчей и не отличился результативными действиями. По информации СМИ, французский клуб может выкупить игрока у «Баварии» за 10 миллионов евро.