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Виктория Боня: «Я целовалась с Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию»

15:00
Виктория Боня. Фото victoriabonya, Instagram
Виктория Боня. Фото victoriabonya, Instagram
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Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в интервью «СЭ» призналась, что целовалась со звездой сборной Франции Кильяном Мбаппе, когда игроку было 17 лет.

Виктория Боня.«Я целовалась с 17-летним Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию». Боня — о вечеринках Неймара, любви к «Спартаку» и дружбе с Сафиным

— Расскажите самую крэйзи-историю, связанную со звездами футбола.

- После того как я записала интервью с Луишем Фигу, его жена приревновала ко мне. Хотя мы просто общались в Instagram. Луиш сменил номер, его жена заставила это сделать.

Почему-то жены других мужчин, когда видят меня, то... Извините, у меня тоже свои отношения. Я не падкая на звезд. Для меня все люди и все одинаковы. Неймар не Неймар, мне вообще все равно! Мбаппе... Ну правда...

— Что?

- Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет. Не, ну а что такого? Я была свободной, он — тоже. Но я не знала, что ему было 17! Я когда это узнала, то подумала: Боже, меня же посадят за педофилию. (Смеется.)

— А почему дальше не развились отношения?

- Да потому что неинтересно. Ну поцеловались и поцеловались...

— Из-за того, что он был тогда 17-летним парнем?

- Нет, я так не люблю. Мне надо, чтобы меня удивляли, дарили цветы. Я же очень избалована вниманием.

Потом мы встретились с французом на «Формуле-1». И смотрю, он думает, что вот сейчас все состоится, а я не могу так. И так было со многими.

(Владислав Флегонтов)

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