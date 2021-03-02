Ди Мария не поможет «ПСЖ» в матче с «Бордо»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария пропустит матч 28-го тура чемпионата Франции против «Бордо», сообщает 2 марта RMC Sport. Футболист еще не восстановился после травмы.

Также не помогут парижанам Неймар, Марко Верратти, Хуан Бернат и Алессандро Флоренци. Килиан Мбаппе дисквалифицирован на эту игру.

Матч 28-го тура лиги 1 «ПСЖ» — «Бордо» состоится 3 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.