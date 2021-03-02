Покеттино считает, что Мбаппе станет приемником Роналду и Месси

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино высказался об игре форварда команды Килиана Мбаппе, подчеркнув, что француз может стать приемником капитана «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«У Мбаппе есть потенциал. Единственное, чего ему не хватает, — это время. Мы не можем ускориться. Но я считаю, что Килиан уже один из лучших в мире. Ему нужно время, чтобы заработать репутацию и получить признание, которого он заслуживает», — цитирует Покеттино Le Parisien.

В этом сезоне 22-летний Мбаппе провел 23 матча в лиги 1, отметившись 18 голами и 6 точными передачами. В Лиге чемпионов француз забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 играх.