Видео: заряд болельщиков "ПСЖ" в честь Эмилиано Салы

Болельщики "ПСЖ" в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" спели кричалку в честь нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы​, который пропал без вести, когда осуществлял перелет из Франции в Англию.

Напомним, что 28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из в Кардифф из Франции. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.

"Самолет вот-вот развалится. Как же мне страшно". Надежд на спасение Эмилиано Салы почти не осталось