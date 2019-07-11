Вице-президент "Монако" – о сотрудничестве с Жорже Мендешем, Мино Райолой и будущем Фалькао

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров в интервью "СЭ" рассказал о сотрудничестве с одними из ведущих агентов мира Жорже Мендешем и Мино Райолой, а также ответил на вопрос о будущем Радамеля Фалькао.

– С вашим клубом долгие годы сотрудничает Жорже Мендеш, пожалуй, агент номер один в мировом футболе. Вы с ним уже успели познакомиться.

– Разумеется. У нас играет его футболист – Фалькао.

– Как впечатления?

– Самые положительные. Конечно, читал о нем всякие публикации в прессе. Всегда, когда человек успешный, когда много денег, когда у него самые шумные трансферы, с разных сторон появляются разные комментарии. Но могу сказать, что вести с ним бизнес реально комфортно. Он очень трудолюбивый. Есть вещи, которые поражают. Таких людей не так много.

– Вы сказали, что Фалькао "играет". То есть он не уедет в другой клуб?

– У Радамеля еще год действует контракт. Он на самом деле большой актив. Как я понимаю, Фалькао тоже пытается понять, как ему правильнее поступить. К нему есть интерес. Он еще способен себя реализовывать как спортсмен. И не только в Китае, но и в Европе. Он сам так считает, и тут я с ним согласен.

Фалькао возвращается в "Монако". Дальше будем смотреть. Либо доиграем с ним до конца сезона, либо произойдут какие-то изменения. Но пока их нет.

– В Монако живет другой известный агент, который точно входит в пятерку самых известных, а, может, и в тройку. Мино Райола. С ним пересекались?

– Я с ним знаком и общался. Личных встреч не было, разговаривали по телефону. У меня был интерес по некоторым его игрокам. Но сделок мы с ним пока не провели.

– Одна из акул агентского бизнеса.

– Мощный большой агент. Но пока, скажем так, не сработали. У него хорошие, но дорогие футболисты. Поэтому не так просто сразу подступиться. (Александр Бобров)