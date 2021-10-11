Вейналдум — об адаптации в «ПСЖ»: «Не могу сказать, что полностью всем доволен»
Полузащитник «ПСЖ» Джоржиньо Вейналдум поделился мнением об адаптации в команде.
«Не могу сказать, что полностью всем доволен. Ситуация складывается не так, как я бы хотел. В последние годы я постоянно играл, был в форме, все получалось здорово.
Сейчас ситуация иная, нужно к этому привыкнуть. Я действительно ждал следующего шага в карьере, но все пока складывается вот так. Это очень непросто. Это футбол, я должен принять это. Я боец и должен сохранять позитивный настрой и работать, чтобы все исправить", — приводит слова Вейналдума Goal.
Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2021 год. Он перешел в «ПСЖ» летом 2021 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне 30-летний голландец провел 8 матчей за команду в чемпионате Франции и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/wijnaldum-not-completely-happy-psg/3gndc1q6wkxw1fs0o9zahc6xk
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