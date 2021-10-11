Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Неизвестные ограбили дом полузащитника «Ниццы» Лемина

Трое вооруженных преступников ограбили дом игрока «Ниццы» Марио Лемина
11 октября, 14:27
Теги:

Трое вооруженных преступников ограбили дом полузащитника «Ниццы» Марио Лемина, сообщает L'Equipe.

По информации издания, в воскресенье, 10 октября, трое неизвестных ворвались в дом футболиста около 21.30 по местному времени. Преступники угрожали оружием находившимся в доме женщинам, после связали их и вынесли из дома ценности на сумму 300 тысяч евро.

Отмечается, что 28-летного габонского полузащитника в это время не было дома. Лемина находится в Африке, где в составе сборной Габона выступает в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
0