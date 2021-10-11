Неизвестные ограбили дом полузащитника «Ниццы» Лемина
Трое вооруженных преступников ограбили дом игрока «Ниццы» Марио Лемина
11 октября, 14:27
Трое вооруженных преступников ограбили дом полузащитника «Ниццы» Марио Лемина, сообщает L'Equipe.
По информации издания, в воскресенье, 10 октября, трое неизвестных ворвались в дом футболиста около 21.30 по местному времени. Преступники угрожали оружием находившимся в доме женщинам, после связали их и вынесли из дома ценности на сумму 300 тысяч евро.
Отмечается, что 28-летного габонского полузащитника в это время не было дома. Лемина находится в Африке, где в составе сборной Габона выступает в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
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