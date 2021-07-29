«Вест Хэм» арендовал голкипера Ареола у «ПСЖ»
18:06
Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола перешел в «Вест Хэм». Лондонский клуб взял 28-летнего футболиста в аренду с опцией выкупа, сообщает сайт клуба.
В прошлом сезоне вратарь уже выступал в АПЛ, но тогда он защищал цвета «Фулхэма» также на правах аренды. В чемпионате Ареола провел 36 матчей, пропустив в них 48 мячей.
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