«Вест Хэм» арендовал голкипера Ареола у «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола перешел в «Вест Хэм». Лондонский клуб взял 28-летнего футболиста в аренду с опцией выкупа, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне вратарь уже выступал в АПЛ, но тогда он защищал цвета «Фулхэма» также на правах аренды. В чемпионате Ареола провел 36 матчей, пропустив в них 48 мячей.