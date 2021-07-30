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«Монако» предложил выбрать Головина на драфте НБА под первым номером

07:58
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«Монако» отметил в Twitter старт 75-й церемонии драфта НБА. Мероприятие прошло в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр».

«Это время драфта НБА. Кого бы вы выбрали под первым номером в свой состав», — написала пресс-служба «Монако».

На коллаже, опубликованном в социальной сети, изображены три футболиста в форме клуба, стилизованной под баскетбольную: Сеск Фабрегас, Виссам Бен Йеддер и Александр Головин.

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Евгений Козинов все материалы автора

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