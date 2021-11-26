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Верратти пропустит три недели

01:20
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил травму. Как сообщает L'Equipe, 29-летний итальянец не сможет помочь команде в течение 3 недель. У игрока проблемы с квадрицепсом.

Стоит отметить, что игрок ранее уже пропустил несколько недель из-за проблемы с бедром, а в сентябре не играл из-за травмы колена.

В этом сезоне Верратти сыграл в 8 матчах во всех турнирах и получил 5 желтых карточек.

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Евгений Козинов все материалы автора

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