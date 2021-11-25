Ван дер Варт: «Меня огорчает Месси. Он иногда ходит по полю, и я думаю: «Тебе не стыдно?»

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт прокомментировал игру форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Меня огорчает Месси. Это вопрос воли. Либо ты хочешь, либо нет, — приводит слова экс-футболиста Mundo Deportivo. — Месси востребован. Если он не забивает или не делает ассист, значит, он провел плохой матч. Криштиану Роналду, например, — хоть это и два разных игрока по своему типу — борется и хочет вывести команду на новый уровень. Месси время от времени ходит по полю, и я думаю: «Тебе не стыдно?».

Я расстраиваюсь из-за Месси. Это позор, потому что такой игрок никогда не родится снова. Подобное началось с Кумана. Это был отказ от работы, это неправильно для такого игрока, как Месси".

В сезоне-2021/22 Месси сыграл за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.