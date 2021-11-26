Спортивный директор «ПСЖ»: «Зидан? Мы очень уважаем его, но не ведем с ним переговоры»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу возможного прихода французского специалиста Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.
Функционер отметил, что в клубе не хотят, чтобы нынешний тренер Маурисио Почеттино покидал «ПСЖ».
«Зидан? Мы очень уважаем Зинедина и то, что он сделал как игрок и как тренер. Но я могу с полной ответственностью заявить, что мы не ведем с ним переговоры и никаких встреч с ним у нас не было», — цитирует Леонардо Marca.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» связывался с Зиданом на случай ухода Почеттино в «Манчестер Юнайтед».
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