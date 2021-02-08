Аллегри может возглавить «Марсель»

Итальянец Массимилиано Аллегри может стать новым главным тренером «Марселя», сообщает 8 февраля Le10Sport.

По данным источника, спортивный директор французского клуба Пабло Лонгория хочет видеть бывшего тренера «Ювентуса» и «Милана» на этой должности и уже начал переговоры со специалистом.

2 февраля «Марсель» объявил об отставке Андре Виллаш-Боаша.

На данный момент марсельцы занимают 9-е место в турнирной таблице, проиграв четыре последних матча в чемпионате Франции.

53-летний Аллегри работал в «Милане» и «Ювентусе», с ними он выиграл 6 чемпионатов Италии (1 в «Милане» и 5 подряд в «Ювентусе»). Также он два раза выводил «Юве» в финал Лиги чемпионов, но не смог выиграть трофей. Аллегри четырежды признавался лучшим тренером Италии.