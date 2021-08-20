Вайналдум, Мбаппе и Икарди в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Брестом»
«ПСЖ» назвал стартовый состав на матч третьего тура чемпионата Франции против «Бреста».
«ПСЖ»: Навас, Хакими, Керер, Кимпембе, Диалло, Гей, Веррратти, Эррера, Вайналдум, Икарди, Мбаппе.
Запасные: Доннарумма, Маркиньюс,Алькантара, Данилу, Дракслер, Биту Мазала, Дина-Эбимбе, Ди Мария, Калимуендо-Мунга.
Форвард парижан Лионель Месси пропускает этот матч. Также в заявку не попали Неймар и Леандо Паредес.
Матч «Брест» — «ПСЖ» начнется в 22.00 по московскому времени
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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