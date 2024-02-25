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Вальдано: «Мбаппе нужно понять, что в «Реале» платят не деньгами, а славой»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Реала» Хорхе Вальдано рассказал, что думает по поводу перехода нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Мбаппе нужно понять, что в «Реале» платят не деньгами, а славой», — цитирует Вальдано Madrid Universal.

Ранее издание Marca сообщило, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до конца сезона-2028/29. Согласно источнику, нападающий 15 февраля заявил об этом руководству парижан.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами он пять раз становился чемпионом Франции. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом этого года.

Килиан Мбаппе
Хорхе Вальдано
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 53-18 53
2
 Брест 23 12 7 4 34-18 43
3
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
4
 Лилль 22 10 8 4 32-17 38
5
 Монако 22 11 5 6 41-32 38
6
 Ланс 22 10 6 6 28-21 36
7
 Ренн 22 9 7 6 34-26 34
8
 Реймс 22 9 4 9 28-30 31
9
 Марсель 22 7 9 6 29-24 30
10
 Лион 23 8 4 11 25-35 28
11
 Нант 23 7 4 12 23-34 25
12
 Страсбур 23 6 7 10 23-35 25
13
 Гавр 22 5 9 8 23-28 24
14
 Монпелье 22 5 8 9 24-27 23
15
 Тулуза 22 5 8 9 22-30 23
16
 Лорьян 23 5 7 11 31-44 22
17
 Метц 23 4 5 14 19-37 17
18
 Клермон Фут 22 3 7 12 16-36 16
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34 тур
23.02 23:00
Метц – Лион
 1 : 2
24.02 19:00
Лорьян – Нант
 0 : 1
24.02 23:00
Страсбур – Брест
 0 : 3
25.02 15:00
Ланс – Монако
 - : -
25.02 17:00
Гавр – Реймс
 - : -
25.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
25.02 17:00
Тулуза – Лилль
 - : -
25.02 19:05
ПСЖ – Ренн
 - : -
25.02 22:45
Марсель – Монпелье
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

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Самюэль Грансир

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