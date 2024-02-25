Вальдано: «Мбаппе нужно понять, что в «Реале» платят не деньгами, а славой»

Бывший футболист «Реала» Хорхе Вальдано рассказал, что думает по поводу перехода нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Мбаппе нужно понять, что в «Реале» платят не деньгами, а славой», — цитирует Вальдано Madrid Universal.

Ранее издание Marca сообщило, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до конца сезона-2028/29. Согласно источнику, нападающий 15 февраля заявил об этом руководству парижан.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами он пять раз становился чемпионом Франции. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом этого года.