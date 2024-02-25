Вальдано: «Мбаппе нужно понять, что в «Реале» платят не деньгами, а славой»
Бывший футболист «Реала» Хорхе Вальдано рассказал, что думает по поводу перехода нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
«Мбаппе нужно понять, что в «Реале» платят не деньгами, а славой», — цитирует Вальдано Madrid Universal.
Ранее издание Marca сообщило, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до конца сезона-2028/29. Согласно источнику, нападающий 15 февраля заявил об этом руководству парижан.
25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами он пять раз становился чемпионом Франции. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом этого года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|53-18
|53
|
2
|Брест
|23
|12
|7
|4
|34-18
|43
|
3
|Ницца
|22
|11
|6
|5
|22-15
|39
|
4
|Лилль
|22
|10
|8
|4
|32-17
|38
|
5
|Монако
|22
|11
|5
|6
|41-32
|38
|
6
|Ланс
|22
|10
|6
|6
|28-21
|36
|
7
|Ренн
|22
|9
|7
|6
|34-26
|34
|
8
|Реймс
|22
|9
|4
|9
|28-30
|31
|
9
|Марсель
|22
|7
|9
|6
|29-24
|30
|
10
|Лион
|23
|8
|4
|11
|25-35
|28
|
11
|Нант
|23
|7
|4
|12
|23-34
|25
|
12
|Страсбур
|23
|6
|7
|10
|23-35
|25
|
13
|Гавр
|22
|5
|9
|8
|23-28
|24
|
14
|Монпелье
|22
|5
|8
|9
|24-27
|23
|
15
|Тулуза
|22
|5
|8
|9
|22-30
|23
|
16
|Лорьян
|23
|5
|7
|11
|31-44
|22
|
17
|Метц
|23
|4
|5
|14
|19-37
|17
|
18
|Клермон Фут
|22
|3
|7
|12
|16-36
|16
|23.02
|23:00
|
Метц – Лион
|1 : 2
|24.02
|19:00
|
Лорьян – Нант
|0 : 1
|24.02
|23:00
|
Страсбур – Брест
|0 : 3
|25.02
|15:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|25.02
|17:00
|
Гавр – Реймс
|- : -
|25.02
|17:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|25.02
|17:00
|
Тулуза – Лилль
|- : -
|25.02
|19:05
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|25.02
|22:45
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|12
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1