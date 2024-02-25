Футболист «Бордо» Элис потерял сознание во время матча с «Генгамом»

Форвард «Бордо» Альберт Элис потерял сознание во время матча лиги 2 с «Генгамом» (1:0).

Эпизод произошел в первые минуты встречи, которая прошла 24 февраля. 28-летний гондурасец упал на газон после удара по голове, который он получил в силовом противостоянии. Футболисту оказывали медицинскую помощь на протяжении восьми минут, после чего его увезли в больницу.

Как сообщает The Sun, Элиса вводили в искусственную кому, сейчас его состояние стабильное.

В текущем сезоне Элис провел 20 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.