«Ланс» сыграет с «Монако» в матче 23-го тура лиги 1 в воскресенье, 25 февраля. Игра состоится на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ланс» — «Монако» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Официальной трансляции матчей чемпионата Франции в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Ланса набрал 36 очков и занимает 6-место в турнирной таблице лиги 1. Монегаски располагаются на 5-й строчке, в их активе — 38 баллов.

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