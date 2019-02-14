Вадим Васильев: "Горжусь итогами своей работы в "Монако"

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев признался, что гордится итогами своей работы в этом клубе. Владелец монегасков Дмитрий Рыболовлев сегодня отправил функционера в отставку.

- Я хочу поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева, который позволил мне управлять "Монако" и получить этот уникальный, полный эмоций опыт, - приводит слова Васильева официальный сайт красно-белых. - За это время я сделал все от меня зависящее, чтобы клуб смог добиться результатов, которые бы соответствовали нашим целям.



Несмотря на последние сложные месяцы, я горжусь итогами той работы, которая велась в течение этих шести насыщенных лет. Я хотел бы выразить благодарность Его Светлости князю Альберу II за его поддержку. Не забуду также всех болельщиков клуба, с которыми я разделил прекрасные мгновения. Сегодня с этими очень сильными эмоциями я покидаю свой пост вице-президента и генерального директора клуба.

В заключение я бы хотел сказать слова поддержки Леонарду и, конечно, всей команде. Я уверен, что состав на верном пути и что окончание сезона позволит игрокам продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы спасти этот потрясающий клуб. Вперед, Монако!

Напомним, при Васильеве "Монако" становился чемпионом Франции, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.



"Монако" занимает предпоследнее 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги.

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