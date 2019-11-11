Вадим Васильев: «Головин завоевал любовь Жардима»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях полузащитника Александра Головина и главного тренера команды Леонадру Жардима.

— Парень профессиональный, реально работает, выкладывается — мы это знали, наводили справки. Достаточно смены чемпионата, страны, незнакомый язык, новые товарищи по команде. И дополнительное давление при всем этом было точно ни к чему. А потому совершенно сознательно произнес эту фразу, — хотя, конечно, ожидал, что Головин покажет себя.

— Каким Александр оказался при ближайшем рассмотрении — именно таким, каким вы его себе представляли?

— Да. Очень простой, хороший парень, который живет футболом и очень профессионально относится к своим обязанностям. Футбол для него — страсть. Он выкладывается не только в матчах, но и на тренировках. Чем в том числе завоевал любовь Жардима, который очень уважает таких игроков.

— Во Франции, читал, нашумело интервью Головина, в котором Александр покритиковал за несдержанность Тьерри Анри. Как вы к нему отнеслись?

— При том что я Сашу очень люблю, все же считаю, что тогда ему не стоило делать таких высказываний. Потому что Анри — в любом случае легенда французского футбола. И даже если ты так думаешь, наверное, не стоило говорить об этом вслух. Да, шум был, это вызвало негативную полемику. Но сейчас благодаря отличным выступлениям Головина все это осталось в прошлом, и о тех его словах уже никто не вспоминает. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Вадима Васильева читайте здесь