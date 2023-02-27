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Сегодня, 11:11

В Сети появилось фото Неймара в новой форме «ПСЖ» на следующий сезон

Руслан Минаев
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Неймар.
Фото La Source Parisienne, Twitter

В Сети появилось фото нападающего «ПСЖ» Неймара в новой форме парижан в следующем сезоне. Его опубликовал La Source Parisienne.

Комплект выполнен в светло-сером цвете с красными и синими вставками по бокам, олицетворяя флаг Франции. Форма будет использоваться в выездных матчах «ПСЖ».

Контракт Неймара футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

В 19 матчах текущего сезона лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
4
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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24.02 23:00
Лилль – Брест
 2 : 1
25.02 19:00
Анже – Лион
 1 : 3
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 1 : 1
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 0 : 1
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 2 : 1
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 1 : 1
26.02 17:00
Нант – Ренн
 0 : 1
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 3 : 0
26.02 19:05
Монако – Ницца
 0 : 3
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 0 : 3
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 17
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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