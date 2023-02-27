В Сети появилось фото Неймара в новой форме «ПСЖ» на следующий сезон

В Сети появилось фото нападающего «ПСЖ» Неймара в новой форме парижан в следующем сезоне. Его опубликовал La Source Parisienne.

Комплект выполнен в светло-сером цвете с красными и синими вставками по бокам, олицетворяя флаг Франции. Форма будет использоваться в выездных матчах «ПСЖ».

Контракт Неймара футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

В 19 матчах текущего сезона лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.