«Марсель» нанес 19 ударов по воротам «ПСЖ», не забив ни одного гола — это максимум с 2014 года

«Марсель» нанес 19 ударов по воротам «ПСЖ» (0:3) в матче 25-го тура чемпионата Франции.

Этот показатель является максимальным в безголевой игре с августа 2014 года. Тогда «провансальцы» не забили в ворота «Монпелье», нанеся 22 удара.

«ПСЖ» с 60 очками занимает первое место в турнирной таблице лиги 1, «Марсель» с 52 очками — на второй строчке.