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Сегодня, 19:55

В руководстве «ПСЖ» не все поддерживают возможное возвращение Тухеля

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель может вернуться во французский клуб. Однако в руководстве парижан не все поддерживают идею повторного сотрудничества с немецким специалистом, сообщает RMC Sport.

В ближайшие недели вопрос смены тренера подниматься точно не будет, но если команда не пройдет «Баварию» и вылетит на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, то, скорее всего, нынешний главный тренер Кристоф Гальтье потеряет работу.

Тухель остается без работы после того, как был уволен из «Челси» в начале сентября 2022 года.

Ранее отмечалось, что основным кандидатом на пост нового главного тренера в «ПСЖ» видят Зинедина Зидана.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Томас Тухель
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1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 23 10 5 8 35-25 35
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 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
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 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
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 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
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 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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17.02 23:00
Осер – Лион
 - : -
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Ницца – Реймс
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ПСЖ – Лилль
 - : -
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 - : -
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Ланс – Нант
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Тулуза – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер

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Лилль

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П
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ПСЖ

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