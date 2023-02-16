Хакими пропустит матч «ПСЖ» против «Лилля» из-за повреждения

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими пропустит матч 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля», сообщает Le Parisien.

24-летний марокканец испытывает боль в подколенном сухожилии. «ПСЖ» запланировал для него программу восстановления, из-за чего он не сможет сыграть в матче.

В сезоне-2022/32 Хакими провел за парижан 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Матч «ПСЖ» — «Лилль» пройдет 19 февраля в 15.00 по московскому времени.